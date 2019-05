Scopritore di talenti, mangia allenatori: Zamparini e Palermo, è finita

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attaccante, poi mezzala. Poi presidente e proprietario. Il calcio come chimera, il calcio come realtà, ambizione, soddisfazione. Come montagne russe, più di trent'anni dietro le scrivanie e i bottoni del comando. Maurizio Zamparini chiude ufficialmente oggi la sua era, dopo Venezia, dopo Palermo. Che rilevà nel luglio del 2002 da Franco Sensi, portandosi Ezio Glerean in panchina. In Sicilia spostò gran parte della rosa arancionverde, dopo due anni la città torna a sognare. In grande, come non faceva da trentuno anni a quella parte: ancora Serie A, di nuovo Serie A. Con Maurizio Zamparini proprietario, padre, padrone. Palermo gli dà la cittadinanza onoraria, con la città avrà poi di che ridire per l'impossibilità di costruire un nuovo stadio.

Mangia allenatori vulcanico, scopritore di talenti Cambierà otto volte allenatore in una stagione, in bacheca avrà due Serie B e sei promozioni totali, quattro a Venezia e due in Sicilia. Doveva cedere a Paul Baccaglini, a Richardson. E' finito ai domiciliari, ha portato il Palermo in Champions League fino ai brividi di un periodo complicato con tanto di spettri recenti annessi e connessi. Zamparini è stato guida e genio, scopritore di talenti, mangia allenatori. Vulcanico, irascibile, diretto, schietto, contestato, contestabile, fatto di lampi di genio e di buio improvviso. L'istinto al potere, decisioni di petto, una piazza che era provincia arrivata in alto e questo grazie a lui. E grazie a lui, o piuttosto per colpa sua, Palermo è diventata Icaro, a un passo dal sole e poi precipitata giù. In una delle storie da montagne russe più convulse, belle e appassionanti del calcio italiano recente.