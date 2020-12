Scossone a Parigi, il PSG ha deciso di esonerare l'allenatore tedesco Thomas Tuchel

E' finita l'avventura al Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel. A sei mesi dalla scadenza del contratto, il club campione di Francia e vice-campione d'Europa ha deciso di esonerare il tecnico tedesco, nonostante la vittoria di ieri per 4-0 contro lo Stasburgo.

La decisione, riporta L'Equipe, è stata comunicata a Tuchel nella notte ed è frutto anche di una intervista rilasciata dall'allenatore a 'Sport 1', emittente tedesca, che proprio non è piaciuta ai vertici del club. Tuchel lascia il PSG dopo aver staccato il pass per gli ottavi di Champions da primo nel girone davanti a Lipsia e Manchester United e al terzo posto in Ligue 1, a -1 da Lione e Lille.