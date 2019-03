© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervista alla Gazzetta di Parma per il centrocampista del Parma Matteo Scozzarella. Il giocatore ha parlato in particolare dell'importanza del lavoro del tecnico Roberto D'Aversa nella stagione positiva dei Ducali al loro ritorno in Serie A. "La coerenza di D'Aversa ha fatto crescere la squadra - spiega il classe 1988 - Anche nei momenti più difficili il mister non ha mai derogato dai suoi concetti di gioco". Sui compagni di squadra più importanti, poi, Scozzarella fa tre nomi: "Kucka, Bruno Alves e Gervinho. Hanno un carisma che va oltre le parole e ti spinge a dare di più"