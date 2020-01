© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Anche quest'anno vincerà lo Scudetto la squadra con la migliore difesa? E' una delle domande poste in conferenza stampa ad Antonio Conte, allenatore dell'Inter che alla vigilia della sfida contro l'Atalanta ha risposto così: "Per vincere le partite devi fare gol. Detto questo, l'equilibrio è fondamentale. Ci possono essere anche squadre che fanno tantissimi gol, ma per farli ne subiscono altrettanti e così diventa un po' più difficile. Chi vince incassa meno gol, ma alla fine se non ha il miglior attacco ha il secondo miglior attacco o il terzo. Non ho mai visto vincere Scudetti squadre che hanno una squadra a metà classifica nella casella gol segnati".

