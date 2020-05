Scudetto a tavolino, la Juve dice no. Moratti: "Ma no paragoni con Calciopoli, era una truffa"

L'ex patron dell'Inter Massimo Moratti, nel corso della sua intervista alla Gazzetta dello Sport, commenta piccato anche il like di Andrea Agnelli al post di un tifoso che non vorrebbe lo scudetto "perché la Juve non è come l’Inter". "C'è una leggerissima differenza. Allora si trattava di una truffa, qui di un virus che ha paralizzato il mondo", ha detto l'ex numero uno nerazzurro. Calciopoli e Coronavirus hanno poco comune: questo il messaggio dell'ex presidente nerazzurro.