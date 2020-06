Scudetto lotta a due? Sarri non ci crede: "C'è anche l'Inter, può succedere di tutto"

“Sono dodici partite da giocare, tredici per l’Inter”. Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, non immagina una lotta a due con la Lazio per lo Scudetto. Ma anzi, nell’intervista a Sky, tiene in corsa anche i nerazzurri: “Tutte le possibilità sono aperte, il riavvio ha incognite un po’ per tutti. Perdere punti può essere facilissimo in una fase della stagione così particolare”.

