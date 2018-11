Scuffet out, Vagheggi: "Chi dice che io faccio l'11 dell'Udinese è servito"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il procuratore Claudio Vagheggi ha rilasciato una intervista ai microfoni del 'Messaggero Veneto' per commentare l'esclusione del portiere dell'Udinese Simone Scuffet nell'ultimo turno di campionato. "Adesso Simone cercherà di convincere l'allenatore che merita ancora la sua fiducia: ho parlato con lui, è tranquillo, sa che la concorrenza interna in serie A non può mancare ed è pronto a darci dentro ancora di più in allenamento. Personalmente, sono sorpreso dalla scelta dell'allenatore, credo che Simone si fosse guadagnato il posto con le prestazioni fornite nelle precedenti giornate ma questa è anche una risposta di riflesso, visto che io il procuratore di Scuffet: chi dice che io faccia la formazione a Velazquez è servito. Continuare a sostenerlo anche dopo l'esclusione di Genova vuol dire essere prossimi alla demenza calcistica, non ci sono altre spiegazioni".