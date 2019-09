© foto di www.imagephotoagency.it

Era probabilmente la gara più difficile in cui rientrare, 1221 giorni l'ultima partita nel nostro campionato. Mario Balotelli ieri al Rigamonti ha nuovamente annusato aria di Serie A. E' tornato in Italia tornando a casa, in quella Brescia che l'ha atteso per tanti anni e l'ha accolto come nuovo profeta. Cancellando quanto accaduto in passato, dimenticando i recenti scivoloni. Non ultimo quello che non gli ha permesso di essere in campo nelle prime quattro giornate di Serie A.

E' rientrato alla quinta giornata ed è rientrato nel migliore dei modi. Con una gara difficile, di grande sacrificio. Era chiamato a dar respiro alla squadra, a guadagnare punizioni per guadagnare secondi nei momenti di maggiore pressing della Juventus e così ha fatto. Dall'inizio alla fine. S'è spesso abbassato sulla linea dei centrocampisti per conquistare punizioni vitali per spezzare il gioco in avanti, ha ingaggiato duelli aerei frequenti con Bonucci e De Ligt: duelli dai quali non ne è uscito sempre vincitore, ma che sono comunque serviti per tenere in apprensione la retroguardia avversaria.

Non è stata la sua migliore partita. E del resto, dopo tanti mesi di inattività, come poteva esserlo. Ancora troppo poco incisivo in zona gol. Ma se il buongiorno si vede dal mattino, Balotelli sarà un elemento chiave di questo Brescia: la strada intrapresa è quella giusta.