Se il mercato di gennaio ripara davvero. Il Lecce punta forte sui nuovi

Generalmente le squadre, o meglio i direttori sportivi, non vivono con particolare entusiasmo il mercato di gennaio. "Non offre giocatori interessanti" o "i giocatori disponibili non andrebbero a migliorare la rosa" sono solo due delle innumerevoli frasi che si sentono dire dagli uomini mercato italiani nelle prime settimane dell'anno. Ma se da una parte le difficoltà della sessione di riparazione sono evidenti, dall'altra è giusto sottolineare come di occasioni, a volerle cercare, se ne possono trovare eccome.

Il caso del Lecce, in questo senso, è piuttosto emblematico, visto che molti dei giocatori arrivati in inverno si sono dimostrati utili e pronti per la causa salentina. Giulio Donati è arrivato da svincolato ma sta facendo vedere grandi cose. A centrocampo Deiola ha trovato spazio e si è fatto vedere anche come uomo gol. Un po' come Antonin Barak, che dopo essersi lasciato alle spalle l'addio polemico con l'Udinese è tornato a far vedere qualità e bel gioco. Caratteristica quest'ultima che coinvolge anche Saponara, passato dall'essere un corpo estraneo al Genoa a fulcro della manovra offensiva al Via del Mare.