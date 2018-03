Se la A giocasse col vivaio - Fiorentina, Chiesa-Bernardeschi su tutti

Grafica a cura di Wyscout

Fonte: grafica a cura di Wyscout

© foto di Insidefoto/Image Sport

Come sarebbero le squadre di Serie A se schierassero solo i loro prodotti del vivaio? Tuttomercatoweb ha analizzato le 20 del massimo campionato, componendo per ogni rappresentante un'ipotetica rosa di giocatori che siano cresciuti nel proprio settore giovanile o anche solo nella Primavera.

Ecco come sarebbe la Fiorentina: non mancano i talenti, come quello di Federico Chiesa e di Bernardeschi. Saltano all'occhio anche le presenze di D'Ambrosio e Piccini in difesa.

PORTIERI: Gollini (Atalanta), Lezzerini (Avellino), Seculin (Chievo)

DIFENSORI: Bittante (Carpi), Camporese (Foggia), D'Ambrosio (Inter), Fornasier (Pescara), Mancini (Atalanta), Piccini (Sporting CP), Venuti (Benevento)

CENTROCAMPISTI: Bandinelli (Perugia), Bernardeschi (Juventus), Biagianti (Catania), Capezzi (Sampdoria), Fazzi (Cesena), Lollo (Empoli), Petriccione (Bari), Romizi (Vicenza)

ATTACCANTI: Babacar (Sassuolo), Chiesa (Fiorentina), Di Carmine (Perugia), Iemmello (Benevento), Matos (Hellas Verona)

FORMAZIONE TIPO (4-2-3-1): Gollini; Piccini, Mancini, Camporese, D'Ambrosio; Capezzi, Bandinelli; Chiesa, Bernardeschi, Matos; Babacar