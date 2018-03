Se la A giocasse col vivaio - Sassuolo, Berardi talento ancora in auge

Come sarebbero le squadre di Serie A se schierassero solo i loro prodotti del vivaio? Tuttomercatoweb ha analizzato le 20 del massimo campionato, componendo per ogni rappresentante un'ipotetica rosa di giocatori che siano cresciuti nel proprio settore giovanile o anche solo nella Primavera.

Ecco come sarebbe il Sassuolo, cresciuto molto negli ultimi anni e che ha in Domenico Berardi il gioiello:

PORTIERI: Costa (Vicenza), Perilli (Pordenone), Vlas (Sassuolo)

DIFENSORI: Adjapong (Sassuolo), Dermaku (Cosenza), Erlic (Sudtirol), Fontanesi (Gubbio), Masetti (Fano), Ravanelli (Padova), Sabotic (Pisa)

CENTROCAMPISTI: Broh (Sudtirol), Costa Ferreira (Lecce), Chibsah (Frosinone), Cristiani (Siena), Maiorano (Paganese), Marin (Catanzaro), Munari (Parma), Schiavini (Fano)

ATTACCANTI: Berardi (Sassuolo), Gliozzi (Padova), Gomez (Renate), Pierini (Sassuolo), Thiam (Esteghlal)

FORMAZIONE TIPO (4-3-1-2): Perilli; Adjapong, Fontanesi, Dermaku, Erlic; Munari, Chibsah, Cristiani; Costa Ferreira; Berardi, Thiam

La #SerieA se giocasse col vivaio. @sassuolo ha in #Munari il giocatore più esperto e in #Berardi il più talentuoso. C'è anche #Thiam, oggi in #Iran #sassuolo #tuttomercatoweb pic.twitter.com/iOHaOZYNLh

— Gaetano Mocciaro (@gaemocc) 23 marzo 2018