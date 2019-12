Seba Esposito, un anno fa l'esordio in Primavera. Una storia di Natale

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Un anno fa Sebastiano Esposito non aveva ancora esordito nel campionato Primavera. Classe 2002, quindi sotto età per chi giocava - come Amad Traoré, primo coetaneo in gol in Serie A, con l'Atalanta - ma era relegato nell'Under17. Tantissimi gol, ben sedici in quattordici partite, sono valsi la chiamata di Armando Madonna per andare in panchina, il 15 dicembre, contro il Chievo Verona. E poi giocare ben undici minuti con il Torino, in una sfida persa per 4-0. Sembrava uno dei tanti giocatori che arrivano e che sono destinati a un lungo rodaggio. E l'Inter non è abituata più di tanto ad aspettare i propri giovani.

TUTTO CAMBIA - Sembra quasi paradossale temporalmente, perché il 15 dicembre non giocava in Primavera, mentre il 16 - di ritorno nell'under - ne faceva due contro il Bologna. Poi tre, un mese dopo, con l'Hellas Verona. E le prime realizzazioni anche con la formazione di Madonna, a metà febbraio, con l'Udinese e poi la Juventus. Una crescita esagerata culminata con il quarto d'ora - o poco più - giocato contro l'Eintracht Francoforte in Europa League. Un'opportunità data dai problemi di Mauro Icardi con l'Inter, Esposito, come se fosse un predestinato. Alla fine le porte girevoli, nel calcio come nella vita, fanno molto. Poi una semifinale Scudetto con una doppietta (3-0 finale con la Roma), cinque gol fra semifinale e finale Scudetto nell'Under17 contro Atalanta e - ancora - Roma.

STORIA DI NATALE - Così, da un anno all'altro, Esposito è uno dei migliori giovani del nostro calcio, quando dodici mesi fa non era nei radar, nemmeno della Primavera. In estate è stato firmato un adeguamento contrattuale, al compimento dei 18 anni ce ne sarà un altro, stavolta almeno quinquennale (se non di più). Al momento del rigore guadagnato da Gagliardini ha chiesto, con rispetto, il pallone a Lukaku. E poi ha preso l'angolino, battendo un Radu che si era gettato dalla parte giusta. Forse è un po' presto per dire che è nata una stella. Certo, anche Conte dopo stasera ha qualche certezza in più.