Seconda vittoria in campionato per il Benevento: 1-0 contro il Bologna, decide Lapadula

Si è da poco conclusa la sfida fra Benevento-Bologna. Seconda vittoria in campionato per il Benevento che vince 1-0 grazie alla rete di Lapadula arrivata nella ripresa.

Le scelte iniziali - Mister Inzaghi regala la prima maglia da titolare a Iago Falque, rimasto in panchina nella scorsa sfida con l'Inter. Con l'ex Torino c'è Moncini in attacco, mentre Caprari agirà sulla trequarti. Nel Bologna conferma per Hickey: il nuovo acquisto dei rossoblù parte di nuovo dal primo minuto. Emergenza in difesa, al fianco di Tomiyasu c'è Medel.

Barrow si divora il vantaggio - Poco prima della mezz'ora il Bologna ha una colossale occasione per passare in vantaggio. Barrow con una finta entra in area, prova a superare anche Montipò ma il portiere del Benevento, con un colpo di reni, riesce a deviare la conclusione a botta sicura dell'attaccante del Bologna.

Ancora Montipò protagonista - Al minuto numero 40 Montipò salva ancora una volta il Benevento, questa volta su Skov Olsen: il 11 del Bologna, in area, tira con poca convinzione, favorendo così la grande parata dell'estremo difensore delle Streghe.

Caprari sfiora il vantaggio - Il secondo tempo inizia con una grande azione del Benevento. Letizia appoggia a Lapadula, che col tacco libera Caprari: destro dell'ex Samp, palla alta sopra la traversa.

Montipò ferma ancora Skov Olsen - Sul ribaltamento di fronte, Barrow scappa sulla fascia, entra in area e mette dentro una palla perfetta per Skov Olsen, che ancora una volta spreca: la conclusione del talento del Bologna è debole e centrale, Montipò salva ancora i suoi.

Lapadula sblocca la gara - Nel momento di maggior difficoltà, il Benevento trova la rete del vantaggio con Lapadula. Sugli sviluppi di un corner, l'attaccante delle Streghe prende il tempo a Hickey e batte Skorupski.

Il VAR toglie la gioia del gol a Svamberg - Passano pochi minuti ed il Bologna trova la rete del pari con Svamberg. L'azione però è viziata da un tocco con il gomito da parte di De Silvestri: l'arbitro, con l'ausilio del VAR, annulla la rete del pari.

Assalto finale del Bologna, regge il muro del Benevento - Nei minuti finali il Bologna, a trazione anteriore, attacca a testa bassa alla ricerca del gol del pari. Il Benevento si difende con ordine e quando il Bologna riesce a sfondare, ci pensa il solito Montipò a salvare il risultato.