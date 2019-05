Seconde Squadre, la Juve sorride dopo la prima stagione sperimentale

Fonte: inviato a Torino

E’ mezzo pieno il bicchiere al termine della prima stagione sperimentale delle Seconde Squadre, introdotte in Italia dalla scorsa estate. Unico esempio virtuoso la Juventus U23, che non ha fatto un passo indietro a differenza di altri club di fronte all’opportunità di tenere in casa i propri giovani e accompagnarli nell’ultimo step di maturazione necessario per misurarsi con consapevolezza nel calcio che conta.

Le difficoltà iniziali in una categoria complessa come quella di Serie C si sono viste tutte. E non per niente la formazione di Mauro Zironelli ha chiuso la stagione in crescendo, con un monte punti che avrebbe consegnato comunque la salvezza senza le tantissime penalizzazioni inflitte alle altre squadre del girone A. Non solo: già dalla prossima stagione, molti di questi ragazzi avranno maggiore conoscenza della categoria e non dovranno pagare lo scotto iniziale.

Le nuove regole della Lega Pro favoriscono una gestione più attenta dei giovani, la Juve in questo senso ha dimostrato che quel passaggio intermedio tra un campionato Primavera riservato ai pari età e la massima serie è necessario per fare esprimere i giovani con meno pressione. L’ultimo stage azzurro di Roberto Mancini, riservato proprio ai giovani nazionali Under 20 e 21, è anche il coronamento di un percorso che per la Vecchia Signora ha avuto inizio in tempi non sospetti. Basti immaginare che ai bianconeri Nicolussi, Gozzi e Portanova, ai quali non si è aggiunto fisicamente Fagioli per via del recupero da un infortunio, ce ne sono altrettanti che son comunque cresciuti nelle giovanili bianconere: Audero, Romagna e Cassata, tenendo fuori Orsolini che è di proprietà di Madama.

“Fortunatamente abbiamo un ct che è avanti e che monitora i ragazzi giovani, come dimostrato dalle ultime convocazioni – ha detto il tecnico della Juventus Under 23, Mauro Zironelli -. Mancini ha già portato Kean e Zaniolo ma è tutto il movimento che sta crescendo. Anche le nuove regole della Lega Pro facilitano l’inserimento dei giovani. Noi ci siamo fatti scivolare addosso tutto e siamo usciti a testa alta: ringrazio la società che mi ha sempre difeso e incoraggiato”. Il futuro delle Seconde Squadre, adesso, passa dalle mani di chi vorrà dimostrare di avere a cuore la crescita dei giovani, portando beneficio a tutto il calcio italiano.