Secondo gol consecutivo per Pinamonti: il Genoa può contare anche su di lui per la salvezza

Nella serata del "Ferraris" una delle note più liete, fronte Genoa, è senza dubbio Andrea Pinamonti. L'attaccante rossoblu ha avuto il merito di crederci fino all'ultimo realizzando il gol del 3-1 con un gran tiro di sinistro dal vertice destro dell'area piccola che ha fulminato Szczesny, il primo su azione dal ritorno in campo. Una rete amara per come si è conclusa la gara, una soddisfazione strozzata in gola per la punta trentina che ha colto questa sera il suo secondo gol consecutivo.

In gol già a Brescia - Il numero 99 del Grifone infatti ha gonfiato la rete sabato scorso al "Rigamonti" di Brescia realizzando il calcio di rigore che è valso la rimonta contro le Rondinelle di Diego Lopez. Grande freddezza dagli undici metri per lui e 2-2 importante che ha mosso la classifica. Si sa, per gli attaccanti il gol è una grande iniezione di fiducia e in questo finale di campionato, dove le insidie sono sempre dietro l’angolo, il Genoa ha anche bisogno dei gol di Andrea Pinamonti. A partire dal prossimo scontro diretto con l'Udinese.