Secondo gol consecutivo per Pussetto: Udinese avanti a Torino tra le proteste granata

Preferito a Lasagna anche oggi, Ignacio Pussetto porta in vantaggio l'Udinese a Torino rimanendo freddo a tu per tu con Sirigu. L'argentino, dopo essere andato a segno contro la Lazio, trova il suo secondo gol consecutivo e il terzo in campionato quest'anno. Una rete nata da un contatto dubbio tra Meité e Walace che ha causato le proteste granata, ma per l'arbitro Massa è tutto regolare: bianconeri avanti.

