Secondo Sport la Juventus metterà Cristiano Ronaldo sul mercato in estate per 100 milioni

vedi letture

La Juventus vuole liberarsi di Cristiano Ronaldo. Titolo e approfondimento shock sulle colonne di Sport. La Vecchia Signora non rinnoverà il contratto del 7 portoghese e lo metterà sul mercato in estate, scrive il giornale sportivo spagnolo, un anno prima della scadenza del contratto. I 31 milioni all'anno non sarebbero più sostenibili per la Juve. La Juventus chiederà presumibilmente per il giocatore circa 100 milioni di euro.