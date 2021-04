Secondo test pilota a Wembley: 8000 tifosi in Carabao Cup. Obiettivo riapertura da metà maggio

vedi letture

Dopo i 4000 tifosi ammessi allo stadio di Wembley per le semifinali di FA Cup, altra giornata a suo modo storica nell'impianto di gioco londinese. L'English Football League infatti ha concesso l'ingresso a ben 8000 tifosi durante la finale di Coppa di Lega-Carabao Cup tra City e Tottenham (vinta ieri 1-0 dal City), come seconda tappa di un test pilota (un totale di nove eventi, calcistici e non solo, che si terranno tra il 17 aprile al 3 maggio) che ha come obiettivo il ritorno alle gare con il pubblico sugli spalti da metà maggio in poi.