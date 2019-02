Sedici giorni per cambiare la Juve. Dybala e l'acqua, Allegri si disseta

© foto di www.imagephotoagency.it

"Nella bottiglia va messa un po' d'acqua alla volta". Così Allegri ha fatto capire che la Juve di oggi, non potrà bastare per vincere con tre gol di scarto contro l'Atletico Madrid. Perché l'unico obiettivo bianconero è quello, è la sfida ai colchoneros di Simeone, con il campionato già abbondantemente archiviato (i bianconeri arriveranno allo scontro diretto col Napoli con un minimo di tredici punti di vantaggio) e l'obiettivo europeo che non è mai stati così lontano nella gestione del tecnico livornese. Paulo Dybala è l'unica vera buona notizia con cui Allegri torna a casa dopo la trasferta al Dall'Ara (oltre ai tre punti, ovvio): la prova del dieci bianconero ha avuto tutto quello che è mancato a Madrid, nella sfida all'Atletico. Incisività al momento giusto, personalità in un momento delicato della gara e abnegazione nel sacrificio per l'ottenimento del risultato.

La condizione atletica della squadra è sicuramente deficitaria, tanto che a correre è stato quasi sempre il Bologna oggi, andando anche più volte vicino al gol sblocca-partita: ma a differenza della sfida contro l'altra emiliana, il Parma, la sorte non ha sorriso ai rossoblù, che si guardano indietro con tanti rimpianti. Tornando alla Juve, sarà prioritario per Allegri recuperare mentalmente e fisicamente una squadra che oggi ha mostrato diversi deficit e che dovrà presentarsi alla gara più importante dell'anno con ben altra convinzione nei propri mezzi.