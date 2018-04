Seedorf consiglia l'Inter: "È tempo di dare continuità al progetto"

Ai microfoni di Rai Sport ha parlato il tecnico del Deportivo la Coruna, nonché ex Inter e Milan, Clarence Seedorf: “L’Inter? Credo che Spalletti sia un grande allenatore, se il club vuole crescere deve mettere grande continuità. I giocatori ci sono, serve un anno in più per creare un ambiente in cui tutti capiscono quello che devono fare, dalla squadra alla società. Cambiare per cambiare non ha funzionato in passato, è tempo di dare continuità a un progetto che secondo me ha buone possibilità”