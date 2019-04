Seedorf: "Gattuso? Mandarlo via non avrebbe senso. Milan, serve tempo"

Clarence Seedorf, ex centrocampista tra le altre di Inter e Milan ed attuale ct del Camerun, ha parlato a Radio Rai Uno nel corso di "Radio Anch'Io Sport".

Come sta andando l'esperienza da ct? "Sta procedendo bene, ci sono tante cose extra-campo ancora da risolvere ma che comunque arricchiscono. Il gruppo è motivato, sta crescendo bene".

La stagione di Nkoulou? "Non lo scopriamo oggi. Ha avuto altre esperienze in passato, ma è un ottimo calciatore e un'ottima persona anche se non rientra nei piani del Camerun. Gli faccio i complimenti per come sta giocando".

Il Milan e Gattuso? La partita dei rossoneri contro il Torino è stata complicata. Il periodo decisamente è complicato, anche se andare a Torino in questo momento non era facile. La strada del Milan non è però cambiata nonostante il ko. Gattuso? Non credo che mandare via un allenatore durante la stagione - se non in casi estremi - abbia senso. La storia dice che la maggior parte delle volte non cambia nulla. Per la serenità del Milan spero non venga mandato via, anche perché non si merita di essere cacciato. Non è pensabile che alla prima stagione si possa ottenere subito tutto. Ci vuole tempo per fare bene. Bisogna avere organizzazione e bisogna contare che ci sono stati molti momenti anche col cambio di società. Sarebbe importante dimostrare unione. Quell'unione che con me non c'è stata".

Che idea si è fatto sul razzismo in Italia? "Fa rabbia vedere certi episodi. Il razzismo è portato avanti per fortuna da piccoli gruppi. La maggior parte dei tifosi presenti allo stadio non è razzista e i giocatori devono giocare e dare spettacolo sul campo per loro. Non si deve uscire dal campo. Interrompere le gare? No. Bisogna trovare il modo di intervenire durante li cori. Anche i club e la Federazione devono fare la loro parte. I tifosi razzisti non devono entrare allo stadio, ad oggi il sistema è troppo passivo. Con la tecnologia che abbiamo possono essere identificati ed espulsi dallo stadio per sempre. Anche a Cagliari i giocatori hanno sbagliato. Bonucci non doveva fare così per il caso Kean".

Un giudizio sull'Ajax? "Sta vivendo veramente un gran momento. E' un giusto equilibrio di giovani forti e giocatori di esperienza. Ha giocato meglio della Juventus in tutte e due le gare. La Juve ha dovuto fare una partita contro l'Atletico Madrid troppo di livello, che poi ha pagato. Ha comportato un grande sforzo mentale. In questi casi serve anche un po' di fortuna, quella che ha avuto l'Ajax".