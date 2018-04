Seedorf: "Per la Champions c'è anche il Milan. Servirà concentrazione"

Clarence Seedorf, tecnico del Deportivo La Coruna, ha parlato ai microfoni di Rai Sport della lotta per la Champions League: “Inter, Lazio e Roma ma credo anche il Milan possono lottare per la Champions. È tutto ancora da giocare, sono tutte squadre vive, vediamo chi avrà la forza di continuare fino alla fine perché c’è anche il Mondiale, non è facile mantenere il focus. Dovranno essere bravi gli allenatori a tenere i giocatori concentrati sull’obiettivo”.