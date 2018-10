Seedorf sul Milan: "Finalmente sono finite le turbolenze societarie"

© foto di Stefano Porta/PhotoViews

Durante la conferenza di presentazione del Golden Foot 2018, il CT del Camerun Clarence Seedorf ha parlato del Milan e della vittoria di ieri contro la Sampdoria: "Credo che Gattuso stia facendo un grande lavoro, il club è più stabile. Darà a Rino la possibilità di costruire qualcosa, questo non era possibile fino a poco fa. C'erano turbolenze a livello societario, era difficile lavorare e avere serenità. Conoscendo Rino so che la strada intrapresa sia quella giusta, deve migliorare qualcosa ma è normale. Deve fare come crede meglio, sta facendo un lavoro molto dignitoso".