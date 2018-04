Seedorf sul Milan: "Sarei rimasto volentieri. Felice per Gattuso"

Parlando a Fox Sports, l'ex Milan Clarence Seedorf - attuale allenatore del Deportivo La Coruna - commenta il momento della squadra rossonera guidata da Gattuso: "Sono contento che Gattuso abbia trovato una situazione più stabile e questo ha fatto la differenza per l'ambiente. Sarei rimasto volentieri. E' stata una grande delusione e un grande dolore personale per non aver potuto fare un percorso più lungo ma non si può tornare indietro. Sono felice che i tifosi possano tornare ad aver un po’ di tranquillità e certezze. In questa fase qualcosa di meglio si sta vedendo in generale".