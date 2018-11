Segna sempre Caputo: Empoli-Udinese 2-0 al 50'

“D’Aversa ha creato un gruppo importante, Gervinho sta facendo un grande campionato ma i meriti vanno al mister che è protagonista di un ottimo lavoro e i calciatori lottano l’uno per l’altro”. Così a TuttoMercatoWeb l’agente Pino Calabria, intermediario che ha portato Gervinho al...

Udinese, Pradé: "Velazquez ha il supporto della società, tifo per lui"

L'Inter più brutta della stagione: interrotta la striscia vincente in Serie A

Inter, Spalletti: "Se vinci poi scateni invidia e cattiveria. In Italia è così"

Milan, non si molla Benatia: possibile prestito a gennaio

Inter, Spalletti: "Sconfitta che ci porteremo dietro, noi lenti in tutto"

Otto gol in cinque: l'arma in più dell'Atalanta arriva dalle retrovie

Gol e spettacolo. Chievo-Bologna finisce 2-2. Primo punto per Ventura

Inter, Handanovic sincero: "Alcuni discorsi sono prematuri per noi"

Notte fonda per l'Udinese. Sugli sviluppi del primo calcio d'angolo della partita a suo favore, l'Empoli trova il raddoppio con Ciccio Caputo. Corner battuto dalla sinistra da Zajc, Krunic sfiora sul primo palo e indirizza verso il secondo, dove il bomber dei toscani rischia di schiantarsi contro il palo ma riesce a far carambolare la sfera oltre la linea di porta, con l'aiuto della traversa.

