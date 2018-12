© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altro regalo del Bologna, altro gol della Sampdoria. Fabio Quagliarella ringrazia la difesa dei felsinei, che sbaglia clamorosamente un disimpegno: Skorupski passa corto per Pulgar, che viene pressato da Ramirez e perde palla. Quagliarella riceve al limite e con un preciso piazzato sul palo lungo non perdona e riporta avanti i blucerchiati. Per l'attaccante campano sono 133 reti in Serie A, raggiunto Roberto Pruzzo.