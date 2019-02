© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ancora Sanabria, sempre Sanabria. L'erede di Krzysztof Piatek segna il suo terzo gol in quattro partite con la maglia del Genoa, in modo rocambolesco. Sugli sviluppi di un corner, l'attaccante si avventa sul pallone e viene colpito dal rinvio di Lucas Leiva. Nulla da fare per Strakosha, 1-1 al Ferraris.