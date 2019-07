© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Segnali da Icardi, Napoli si prepara". Titola così il Corriere dello Sport nelle proprie pagine interne, facendo il punto sul possibile assalto dei partenopei per l'attaccante in uscita dall'Inter. L'argentino - si legge - ha aperto all'addio a Milano, per approdare alla Juventus oppure proprio al Napoli. Forse la priorità dell'attaccante è legata ai bianconeri, anche per non allontanarsi troppo da Milano, ma la soluzione azzurra non sarebbe considerata un ripiego. Anzi.

Napoli l'ha convinto - Il ds Cristiano Giuntoli ha spiegato il progetto tecnico alla moglie-agente del calciatore, nell'incontro di circa dieci giorni fa. La proposta d'ingaggio renderebbe Maurito il più pagato della rosa, anche se non sarebbe in doppia cifra come Wanda Nara immaginava tempo fa al momento della trattativa di rinnovo con l'Inter. Tuttavia la strategia del Napoli è chiara: trovare prima l'intesa con Icardi, per poi andare a trattare il cartellino dell'ex Sampdoria con l'Inter. Marotta e Ausilio, nel frattempo, vedrebbero meglio un'uscita di Icardi in direzione Campania rispetto alla destinazione Continassa.