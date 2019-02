Segnare non basta: senza Khedira, Dybala torna tuttocampista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Paulo Dybala gioca. Paulo Dybala deve fare di più rispetto a quanto messo in campo contro il Frosinone, nonostante con i ciociari abbia ritrovato un gol che in campionato gli mancava dal 3 novembre. Paulo Dybala deve diventare decisivo in Champions League: è questo il messaggio che Massimiliano Allegri manda al suo numero 10. Con le parole e con i fatti. Col bastone e con la carota.

Il tuttocampista: è questo che il tecnico livornese chiede all’argentino. Più manovra che gol. Più assist che tiri in porta. Soprattutto senza Khedira. Sciorinare la formazione della Juventus è indicare i giocatori, non i numeri: 4-3-3 o 4-3-1-2 sono sfumature, lì davanti giocano Dybala, Ronaldo e Mandzukic. Tridente meraviglia. Senza il tedesco, però, Dybala deve fare un passo indietro. Sostituirne gli inserimenti e la qualità nel cucire i reparti. Perché, ormai è abbastanza chiaro, Allegri non valuta la Joya solo per i gol. Anzi.