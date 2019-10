© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sei una persona arrogante? E' una delle domande poste a Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, nel corso del Festival dello Sport a Trento. Questa la sua risposta: "Non credo, il fuoriclasse pensa sempre troppo in grande ma adesso non gioco più. Dopo non aver capito nulla della vita, ho iniziato a studiare, capire di più, punirmi da solo se necessario".

