Sei attaccanti per Nicola: sale Sanabria, ma al Genoa serve un bomber

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sei personaggi in cerca di autore, un allenatore in cerca dei suoi bomber di riferimento. Davide Nicola si gode il 2-2 ottenuto dal Genoa a Bergamo e anche la buona prova della sua coppia d'attacco (soprattutto Sanabria), ma a un certo punto dovrà decidere su chi puntare.

Il mercato ha ampliato le scelte. Sono arrivati Iago Falque e Mattia Destro, sono rimasti i due Andrea: Pinamonti e Favilli, entrambi a lungo inseguiti da diverse squadre del massimo campionato. In casa dell'Atalanta, proprio Favilli era indicato come potenziale titolare, invece Nicola ha scelto Sanabria e Pinamonti: mossa azzeccata, va detto.

Il paraguaiano scala gerarchie. Tra i migliori in campo, l'ex Roma ha trovato la rete e si è mosso bene, trovando il secondo gol del suo campionato. Ancora in trasferta. Minuti alla mano, è proprio lui l'attaccante sul quale Nicola ha puntato di più dal suo arrivo in Liguria. Sta iniziando a ripagare la fiducia, del tecnico e della società. Ma la concorrenza è dietro l'angolo, e nel Genoa dalle gerarchie volubili ogni domenica può fare la differenza.