Sei ceffoni all’immotivata boria di Sampaoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Una lezione severa ed ineluttabile. Quella della Spagna ai danni dell’Argentina del presunto maestro Sampaoli ed il naufragio delle sue scellerate imposizioni. L’ostracismo ostentato nei confronti di due fuoriclasse come Icardi e Dybala ha avuto come primo esito una figuraccia che campeggia sulle prime pagine di tutto il mondo. La salvaguardia dell’entità astratta di un gruppo che non funziona da tempo e che al Mondiale si è qualificato per il rotto della cuffia, non convince come motivazione plausibile per la scelta anticipata di privarsi nella massima rassegna russa di due giocatori come l’intervista e lo juventino, potenzialmente in grado di decidere qualsiasi partita in ogni circostanza, e soprattutto garanzia di evitare scoppole come quella della serata di ieri. Ricavare un disastro dall’immensa grazia di cui il tecnico della Seleccion dispone, sembra già una riposta più che eloquente. Sarà in grado di capirlo anche Sampaoli?