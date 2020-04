Sei club su Hakimi, Juve compresa. Ma il Real lo considera un "acconto" per Haaland

Ben sei club su Achraf Hakimi, terzino classe 1998 del Real Madrid e della nazionale marocchina, attualmente in prestito al Borussia Dortmund. Secondo El Mundo Deportivo, quotidiano catalano, su di lui ci sono Juventus, Bayern, Chelsea, Arsenal, Tottenham e PSG. I madrileni tuttavia spingono per una cessione proprio al BVB: nelle idee di Florentino Perez infatti Hakimi sarebbe la contropartita tecnica giusta per partire nella trattativa per Erling Haaland, grande obiettivo delle merengues per l'attacco, a maggior ragione alla luce del mediocre approccio alla Liga di Jovic.