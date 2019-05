Sei gol, due rossi, un punto a testa: Parma-Samp è uno show. Che finisce 3-3

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sei gol, due rossi e un punto a testa: Parma-Sampdoria finisce 3-3. Doppietta di Quagliarella, gol di Gazzola, Kucka, Bastoni e Defrel.

Tardini bagnato, Tardini fortunato. Chi ha avuto il cuore di sfidare la pioggia battente su Parma e sull'Italia centrale, è stato ripagato con una partita che ha dato tutto. Parma-Sampdoria non passerà agli annali come gara simbolo del bel calcio, ma per quanto riguarda le emozioni sarebbero davvero difficile immaginare qualcosa di meglio. Parte forte il Parma, poi va in doppio vantaggio la Samp e infine i crociati trovano il 3-3. Addirittura, inseguendo il gol vittoria in un finale nervoso che ha regalato l'espulsione di Colley da un lato e Kucka dall'altro. Capitolo salvezza: il Parma va a +6 sull'Empoli, dovrà aspettare ancora per un lieto fine che sembra quasi già scritto.

CERAVOLO DAL 1'. GIAMPAOLO ALL'ATTACCO -

D'Aversa ritrova Ceravolo e non si fa pregare per schierare dal primo minuto l'attaccante ex Benevento assieme a Gervinho in un 5-3-2 che vede Gazzola e Dimarco agire sulle fasce. Giampaolo risponde con la conferma di Ferrari in difesa (mancano Tonelli e Andersen) e Jankto rispolverato a centrocampo. In attacco, esperimento: Gabbiadini con Defrel e Quagliarella. Tutti insieme appassionatamente.

29 ANNI DI GEMELLAGGIO -

È una gara che può chiudere in via definitiva il discorso salvezza per il Parma, ma è anche una gara che celebra un gemellaggio tra i più duraturi del nostro calcio, che dura da 29 anni. Così, sia le società (giocando a maglie invertite con qualche complicazione cromatica per chi osserva) sia le tifoserie celebrano nel pre-partita questo rapporto così speciale , sotto la pioggia di un Tardini bagnato e che entrambe sperano fortunato.

PARTENZA BRUCIANTE -

Il Parma parte così forte da farla diventare una falsa partenza. Pronti via, Gervinho brucia tutti e serve Gazzola: primo gol in A per il laterale. In due minuti i ragazzi di D'Aversa sono già in vantaggio. Un bel segnale? Fino a un certo punto, perché la partita deve ancora iniziare e così la Sampdoria capisce l'antifona. Tanto per cominciare, gli ospiti prendono il pallone e non lo lasciano più. Al quarto d'ora le prove generali della rimonta: Sepe, non perfetto a livello stilistico ma efficace, blinda a doppia mandata la porta crociata sugli assalti di Jankto e Praet.

QUAGLIARELLA FA 24 -

Poco prima della mezz'ora, l'episodio che cambia la partita. Cross di Murru da sinistra, sul secondo palo c'è Quagliarella pronto a colpire e Dimarco prova ad anticiparlo allargando troppo il gomito. Intercetta in modo irregolare la palla, Fabbri non vede ma viene richiamato al VAR e non può esimersi dall'assegnare il calcio di rigore alla Samp. Dal dischetto va ovviamente Quagliarella, che colpisce potente e centrale: gol numero 24 in questo campionato, 71 in carriera con i blucerchiati, 151 in assoluto in Serie A.

DEFREL DOPPIA CIFRA -

Fatto il pari, la Samp cerca e trova anche il 2-1. Porta la firma di Defrel, che al 38' trova il gol numero 10 del suo campionato. Nasce tutto da una combinazione Murru-Jankto: Sepe respinge ancora il tiro del ceco, ma la palla finisce al francese, che capitalizza lesto. È 2-1 Samp all'intervallo ed è anche un vantaggio meritato.

REAZIONE PARMA, GOL SAMP -

Il Parma torna in campo con Sprocati per Barillà e soprattutto la voglia di cambiare la storia di questa domenica. Ci prova Gervinho, poi Audero disinnesca un Ceravolo arrugginito. A trovare il gol, nel momento fin qui migliore dei ducali, sono però gli ospiti: clamorosa topica di Kucka, che regala palla a 25 metri dalla sua porta. Praet raccoglie e scarta un cioccolatino per l'attaccante più goloso del nostro campionato. Doppietta per Quagliarella, 3-1 per i blucerchiati e partita che si direbbe finita.

RISCATTO SLOVACCO -

E invece no. Sei minuti dopo il doppio vantaggio doriano, Kucka l'occasione di riscattarsi, come fosse il protagonista di un romanzo di formazione racchiuso in una partita. Fallo di Colley su Siligardi, Fabbri assegna il penalty ma non decreta l'espulsione per doppio giallo del difensore. Dal dischetto si presenta Kucka, che calcia davvero in modo perfetto. Nulla da fare per Audero, il Parma c'è.

LA GARA DELLE PRIME VOLTE -

E batte un altro colpo. Lo fa con Bastoni, che trova il 3-3 al termine degli sviluppi di un'azione in cui Audero era stato bravissimo a negare la gioia del gol a Iacoponi. Prima rete in Serie A per il giovane scuola Atalanta, nella gara che ha visto anche Gazzola siglare il suo primo gol in massima serie. Curioso che tra i due vi siano 14 anni di differenza.

ROSSO COLLEY, ASSALTO FINALE -

A tre minuti dal novantesimo, Colley va sotto la doccia in anticipo (o ritardo, questione di punti di vista) dopo aver rifilato una gomitata aerea a Bruno Alves: doppio giallo per lui. In vantaggio numerico (ma come vedremo per poco) il Parma prova l'assalto finale che potrebbe significare salvezza. C'è nervosismo e si vede: Fabbri ha l'occasione di sventolare un altro rosso, questa volta a Kucka, infuriato anche nel dialogo a distanza col suo tecnico. Addio vantaggio numerico: D'Aversa e i suoi dovranno attendere ancora, per quanto il traguardo sia ormai davvero vicino.

Il tabellino

PARMA-SAMPDORIA 3-3 (2' Gazzola, 67' Kucka, 71' Bastoni; 28' e 61' Quagliarella, 38' Defrel)

Ammoniti: 23' Barillà, 26' Dimarco nel Parma. 80' Barreto nella Sampdoria.

Espulso: 88' Colley nel Parma. 90'+2 Kucka nella Sampdoria. Entrambi per doppia ammonizione.

Parma (5-3-2): Sepe; Gazzola, Iacoponi, B. Alves, Bastoni, Dimarco; Kucka, Scozzarella, Barillà (46' Sprocati); Gervinho, Ceravolo (65' Siligardi).

Allenatore: Roberto D'Aversa.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Jankto; Defrel; Gabbiadini (58' Barreto), Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.