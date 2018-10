Sei gol e un pari più utile agli ospiti: Frosinone-Empoli finisce 3-3

FROSINONE-EMPOLI 3-3 (8' aut. Silvestre, 54' e 62' Ciofani; 32' Zajc, 48' Silvestre, 79' Uçan)

© foto di Federico Gaetano

Sei gol allo Stirpe: Frosinone-Empoli finisce 3-3. Doppietta di Ciofani, gol e autogol per Silvestre.

Tre gol a testa, un punto per parte e un pareggio che non serve a nessuno: Frosinone-Empoli finisce 3-3. Gara divertente sin dai primi minuti, con ben due ribaltamenti nel risultato: in vantaggio il Frosinone, poi l'Empoli e ancora i padroni di casa, fino al pareggio definitivo dei toscani. Doppietta per Ciofani, gol e autogol di Silvestre, c'è gloria anche per l'ex Roma Uçan: partita spettacolare, ma con questo risultato non ci sono grandi passi avanti verso la salvezza.

LA SERIE B SOLO NEL PASSATO -

Frosinone ed Empoli condividono il recente passato e le ambizioni per il futuro. L'anno scorso si sono date battaglia per il primo posto in cadetteria, poi appannaggio dei toscani. Quest'anno, sono state sin da subito indicate come due tra le principali candidate alla retrocessione e i risultati fin qui stanno confermando le previsioni: allo Stirpe arrivano infatti da penultima e terzultima. Capitolo formazioni: Longo regala qualche novità nel reparto arretrato, Andreazzoli sceglie uno schieramento offensivo con due punte pesanti (La Gumina e Caputo) supportate da Zajc.

NON CI SI SALVA CON LE BUONE MANIERE -

Inizio di gara ruvido: al 6' Orsato estrae il primo cartellino giallo nei confronti di Zajc. Parte, comunque, meglio il Frosinone, molto aggressivo in pressing e subito in gol: al 7' il rinvio di Provedel viene intercettato da Zampano, che scambia con Ciano e arriva sul fondo. Cross innocuo per tutti tranne che per Silvestre, il quale insacca alle spalle del proprio portiere con un goffo tentativo di rinvio.

RISVEGLIO TOSCANO -

È la prima volta che il Frosinone va in vantaggio in questa stagione e si vede: i ragazzi di Longo denotano più di una difficoltà nel gestire la situazione, l'Empoli cresce e prende campo. È complicato, comunque, trovare spazio: ci prova La Gumina, che al 26' brucia tutta la difesa gialloazzurra ma viene murato da Sportiello, poi alla mezz'ora è sempre l'attaccante a girare di testa un pallone telefonato all'indirizzo del portiere ex Fiorentina.

ERA NELL'ARIA -

Le difficoltà del Frosinone nel condurre la gara e la crescita dell'Empoli si fanno concreti appena superata la mezz'ora di gioco. Antonelli va sul fondo e scarica al centro, Zajc deve solo aprire il piattone destro per battere Sportiello e riportare in parità la gara. Un gol più che meritato, che dà nuova linfa al match, anche a quello del Frosinone: passata la paura di tenere il pallone, Campbell si scatena e arriva in area. Timide proteste ciociare per un tocco di mano, evidentemente fortuito, da parte di Di Lorenzo in area. La partita è viva: dopo il ribaltamento di fronte Silvestre colpisce la traversa svettando su calcio d'angolo.

LUNCH MATCH ALL'INSEGNA DEL GOL -

Se il primo tempo si era chiuso con due occasioni per l'Empoli, la ripresa inizia con il vantaggio dei toscani. A segnare il 2-1 è proprio Silvestre, che riscatta l'autogol battendo Sportiello ancora su calcio d'angolo. Tempo sei minuti e il Frosinone riporta in parità la gara: fallo di Capezzi su Ciano in area, Orsato non vede ma poi arriva il richiamo del VAR. Calcio di rigore, dal dischetto va Ciofani che batte benissimo: Provedel intuisce ma non riesce a respingere la sfera, che s'infila alla sua destra. Prima rete in questa Serie A per Ciofani e 2-2 poco prima dell'ora di gioco.

BENE, BRAVO, BIS -

Sbloccata la sua stagione, Ciofani non si ferma, anche se gran parte del merito va a Joel Campbell: al 62' il costaricano scappa a sinistra, supera un paio di avversari e scarica in mezzo. Bravo Chibsah nel creare lo spazio, bravissimo il capitano nel controllare e tirare: seconda doppietta in Serie A, due anni e mezzo dopo la prima. Arrivata, guarda caso, proprio a Empoli in un 2-1 che ovviamente non bastò a salvare il Frosinone.

FINO ALLA FINE -

Non è finita finché non è finita, come diceva Yogi Berra: allo Stirpe c'è spazio per le emozioni fino all'ultimo minuto di gioco. E c'è spazio, soprattutto, per il talento di Salih Uçan: il turco entra e subito spaventa Sportiello. Poi prende le mira e spara un gran destro sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nulla da fare per il portiere del Frosinone, a dieci minuti dalla fine arriva il sesto gol di una gara divertentissima. Chiusa dai tentativi a vuoto: i toscani provano a mettere in campo il maggior tasso tecnico, i ciociari nel finale hanno due palle gol clamorose, ma non bastano a portare a casa tre punti. Si chiude così, con un pareggio divertente ma che serve a poco a entrambe le contendenti, il lunch match della nona giornata.

Il tabellino

FROSINONE-EMPOLI 3-3 (8' aut. Silvestre, 54' e 62' Ciofani; 32' Zajc, 48' Silvestre, 79' Uçan)

Ammoniti: 88' Molinaro, 89' Ciano nel Frosinone. 6' Zajc, 69' Maietta, 86' Bennacer nell'Empoli.

Frosinone (3-4-1-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Capuano; Zampano, Chibsah, Maiello (dall'81' Gori), Molinaro; Ciano; Campbell (dal 65' Vloet), Ciofani (dall'84' Pinamonti). Allenatore: Moreno Longo.

Empoli (4-3-1-2): Provedel; Di Lorenzo, Maietta, Silvestre, Antonelli (dal 78' Pasqual); Acquah, Capezzi (dal 66' Bennacer), Krunic; Zajc (dal 66' Uçan); La Gumina, Caputo. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.