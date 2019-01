© foto di www.imagephotoagency.it

Risultato finale: Atalanta-Juventus 3-0 (37' Castagne, 39' Duvan Zapata, 85' Duvan Zapata)

Duvan Zapata vede la Juve e si scatena. Lo ha dimostrato anche stasera in Coppa Italia, con l'attaccante colombiano ex Napoli autore di due gol nel 3-0 finale. Un rendimento da paura, quello del ragazzo classe '91 in grado di segnare sedici gol da inizio dicembre a oggi, culminato con il poker personale al Frosinone ma anche con la doppietta ai bianconeri a Santo Stefano in campionato prima della prestazione maiuscola offerta stasera all'Atleti Azzurri d'Italia. Tra l'altro, Duvan ha realizzato sei gol negli ultimi cinque incroci con la Vecchia Signora. Implacabile in zona gol, Zapata, soprattutto quando vede bianconero. Evidentemente quei colori, per il sudamericano, fanno lo stesso effetto del rosso per un toro. Intanto Gasperini lo coccola, l'Atalanta si gode le sue perle. E, probabilmente, gongola in vista di una plusvalenza estiva.