Sei gol, tanti errori e altrettanto spettacolo. Roma-Atalanta 3-3

Risultato finale: 3-3

L'addio di Strootman ha tolto un po' di attenzione alla sfida di stasera, che la Roma ha potuto preparare però con la dovuta calma e con l'obiettivo di dare continuità alla faticosa vittoria dell'esordio contro il Torino. Discorso che non vale per l'Atalanta di Gasperini, costretto a rivoluzionare la formazione in vista della sfida di giovedì contro il Copenhagen, che vale l'accesso ai gironi di Europa League. Rivoluzione sì attesa, ma fino a un certo punto: il tecnico orobico lancia tre esordienti assoluti come Pessina, Valzania e Rigoni dal primo minuto, rinunciando persino a Gomez.

PASTORE INCANTA, L'ATALANTA ANCHE - Passa un minuto e la Roma è subito in vantaggio, in un modo che davvero nessuno avrebbe potuto immaginare: Javier Pastore bagna il debutto stagionale con un tacco meraviglioso su cross di Under che sorprende Gollini e manda la palla in buca d'angolo, baciando il palo. Ma l'Atalanta non ci sta e grazie ad una condizione evidentemente superiore a quella avversaria, mette il turbo, collezionando occasioni a ripetizione. Il pari è solo questione di tempo e arriva al 19°: Zapata porta a spasso Fazio e calcia un missile col destro in diagonale. La palla colpisce il palo e sulla ribattuta Castagne è il più veloce a realizzare l'1-1. Passano due minuti ed è già vantaggio Dea: devastante Zapata, che recupera tre mesi a Manolas, lo semina e serve a Rigoni un facile assist, che l'argentino insacca prontamente alle spalle di Olsen. Ed è sempre l'ex Zenit a confezionare il tris, bagnando l'esordio con una doppietta incredibile: l'argentino ruba palla, scambia con Pasalic e fulmina Olsen con un potente diagonale sinistro sul primo palo. La prima frazione si chiude con un tiro alto di Kolarov, direttamente da calcio piazzato.

LA ROMA LA RIAGGIUSTA - Doppio cambio per Di Francesco, che lascia negli spogliatoi Cristante e Pellegrini. Spazio ai nuovi acquisti Kluivert e Nzonzi. Gasperini risponde irrobustendo il centrocampo con De Roon e Hateboer. La Roma stringe subito d'assedio l'area ospite, mantenendo il possesso palla ma senza riuscire a fare male alla ben disposta retroguardia atalantina. Ci riesce Alessandro Florenzi, che spacca in due la difesa orobica e con un sinistro violentissimo fa passare la palla sotto Gollini, realizzando il 2-3 all'Olimpico. L'Atalanta fatica a rendersi pericolosa, persino quando la Roma passa ai quattro attaccanti con l'inserimento di Schick: arriva il 3-3, a premiare gli sforzi giallorossi. Sugli sviluppi di un calcio di punizione di Pastore, Manolas sbuca sul secondo palo, prende il tempo a Castagne e con l'interno destro insacca la palla sul secondo palo. Ci sarebbe anche l'occasione per un clamoroso 4-3, ma Gollini dice no proprio all'ultimo entrato.