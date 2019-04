Sei mesi a Cagliari per regalarsi Roma: Luca Pellegrini futuro giallorosso

© foto di Federico Gaetano

È successo tutto molto in fretta, nel 2018/19, per Luca Pellegrini. Il classe '99 è sbucato dal vivaio della Roma Primavera, accomodandosi per la prima volta in panchina con Di Francesco a fine agosto, nella partita con il Milan, prima di trovare i primi minuti in Serie A al termine del 4-0 interno rifilato al Frosinone, occasione per lui di mettere a segno anche un assist. Gli spazi nella Roma ovviamente non sono garantiti, ma arrivano anche le prime due - consecutive - da titolare con Empoli e SPAL. Poi a gennaio il club giallorosso, e ancora c'era Monchi, decide di mandarlo in prestito al Cagliari per accumulare maggior esperienza possibile. La risposta del terzino nel club isolano è positiva, quasi sempre impiegato dal tecnico Maran che ha spesso anche speso belle parole sul suo conto. I sei mesi in Sardegna, che stanno per volgere alla loro conclusione, potrebbero essere fondamentali per permettergli di rimanere a Roma una volta che sarà rientrato a giugno, anche perché oltre ad occupare una piazzola di campo in cui è sempre più difficile trovare giocatori pronti, è anche un elemento del vivaio e quindi molto utile in ottica liste UEFA. Il laterale 20enne è legato da un contratto piuttosto lungo - scade nel 2022 - e se in grado di affermarsi nella Capitale, può rappresentare il futuro della formazione giallorossa per il ruolo di terzino sinistro. Anche perché il titolare Kolarov sta già cominciando a fare i primi conti con l'anagrafe e l'avanzare del tempo.