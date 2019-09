Sei mesi dopo, il Cholito torna a sorridere. E Maran con lui

© foto di www.imagephotoagency.it

Quasi sei mesi dopo l'ultimo gol segnato, dopo un periodo molto difficile, forse il peggiore della sua carriera, Giovanni Simeone può tornare a sorridere: a Cagliari ha trovato una società che crede in lui, lo testimoniano i ben 16 milioni investiti da Giulini per lui, e un tecnico che intende valorizzarlo per quelle che sono le sue caratteristiche. Stop ai cross dal fondo per la torre di Pavoletti, spazio ad un gioco più fondato sulle ripartenza e sul pallone messo a terra, lo stesso che il Cholito ha scaraventato alle spalle di Sepe in occasione del tris rossoblù, la rete che ha spezzato definitivamente le resistenze del Parma e regalato un meritato successo alla formazione sarda. Dalla voglia dell'argentino e dal nuovo modo di giocare costruito in queste due settimane dal Cagliari, la squadra rossoblù dovrà ripartire: come ha dimostrato la decina di occasioni nitide create dal Parma, c'è ancora tanto da migliorare, ma la voglia di fare risultato che ha portato il Cagliari a trionfare oggi, è sicuramente una grande notizia per tutti i supporter rossoblù.