Sei raccattapalle, gli AC/DC nel silenzio, trecento persone in tutto: come sarà lo Stadium stasera

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola fa il punto sullo Stadium che sarà stasera per la gara tra Juventus e Milan. Riapre casa Juve: 300 persone in tutto tra vuoti e silenzio, 96 giorni dopo l'ultima volta. L'ingresso in campo per il riscaldamento vedrà però intatta la playlist con gli AC/DC e Thunderstruck ad accompagnare Bonucci e compagni. Niente applausi ma un percorso diverso, cerimoniale rigidissimo che verrà rispettato nei minimi dettagli. Percorsi e orari differenziati per le squadre dagli spogliatoi al campo fino all'antidoping, anche gli arbitri dovranno portare la mascherina fino all'ingresso in campo. Niente mascotte, niente bambini, 6 raccattapalle, le presenze saranno così divise: 300 totali di cui 60 della squadra ospite, 4 tra Lega e Antidoping. 10 della carta stampata, 10 fotografi, 20 dei diritti tv, 65 della produzione, 25 steward, 6 per il presidio igienico.