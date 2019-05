Sei trionfi in 21 anni: questa è la Coppa della Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Nessuno come la Lazio. Dal 1998 al 2019, 21 anni in cui la Lazio ha alzato al cielo la Coppa Italia per sei volte. Sei stagioni dopo l'ultimo trionfo, la squadra biancoceleste ha interrotto il dominio della Juventus che andava avanti da quattro stagioni e ha imposto la sua legge. Con i gol di Milinkovic e Correa, la squadra di Inzaghi ha vinto pur senza convincere. Ma ha fatto valere le sue ragioni, ha fatto valere la maggiore esperienza in gare del genere contro un'Atalanta meno incisiva e decisiva rispetto al solito.

Con questa vittoria, la Lazio ha raggiunto l'Inter al terzo posto per numero di vittorie in Coppa Italia: 7. Meglio solo la Roma (9) e la Juventus (13), quella Juventus che stasera dovrà cedere lo scettro dopo quattro anni. E' di nuovo l'ora della Lazio, e non è certo una novità.