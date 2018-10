Sei vittorie nelle ultime 6 gare di Champions: il ranking UEFA ci sorride

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un filotto di successi inaspettato e roboante. Le italiane in Champions negli ultimi sei match in cui sono scese in campo hanno conquistato solo vittorie. Ieri sera Juventus e Roma hanno dato seguito all'en plein dell'ultimo turno battendo rispettivamente Manchester United e CSKA Mosca. Nel ranking annuale l'Italia in questo momento è in seconda posizione, alle spalle della sola Germania. Ma ciò che più balza all'occhio è il ranking complessivo, quello degli ultimi cinque anni: al momento, l'Inghilterra è alle spalle e davanti all'Italia c'è solo l'inarrivabile Spagna. In basso il grafico.