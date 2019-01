La Fiorentina si è mossa subito sul mercato di gennaio e ha già piazzato il colpo Muriel, che arriva in prestito con diritto di riscatto. L'obiettivo dei viola era proprio quello di rinforzare il reparto d'attacco, a caccia di un numero più elevato di reti. "E' un buon colpo, è un bel giocatore che ha fatto vedere doti indiscutibili. Sono semmai un po' più perplesso sulla sua continuità di rendimento", dice Ezio Sella, ex attaccante viola in un'intervista al sito TimGate.

Come caratteristiche che giocatore è?

"Per me è una prima punta che si muove molto e che sfrutta gli spazi palla al piede. A mio parere potrebbe anche coesistere con Simeone, se riescono a muoversi in sintonia. Oppure giocando con un 4-2-3-1 lui potrebbe anche giocare alle spalle di simeone".

E' insomma un colpo da Europa?

"Questo lo dirà il campo. Come giocatore ripeto ha qualità che non si discutono. Servirà la continuità"