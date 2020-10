Semaforo Verde per lo Spezia. Due gol in cinque partite e la voglia di stupire ancora

Due gol in cinque gare con la maglia dello Spezia e il calcio italiano è tornato ad accorgersi di Daniele Verde, esterno 24enne nato a Napoli e cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Roma.

Un talento precoce, quello del ragazzo classe 1996, che arriva sul palcoscenico più grande, quello della Serie A, il 17 gennaio 2015 nel match pareggiato contro il Palermo dai giallorossi allora allenati da Rudi Garcia e che appena due settimane dopo si concede l’exploit alla prima da titolare sfoderando due assist nel vittoria per 2-1 contro il Cagliari in Sardegna.

Da quel momento in poi, però, il percorso di Verde si fa più accidentato, con esperienze non propriamente positive a Frosinone e Pescara nella stagione successiva. Bene ad Avellino, in Serie B, nel 2016/2017 tanto che l’Hellas ci punta per la stagione successiva nella massima serie. Avventura che, però, dura appena dodici mesi. Ad attenderlo c’è il Valladolid in Spagna e lo scorso anno l’AEK Atene in Grecia.

Poi lo Spezia e quei due gol in cinque partite che sembrano riannodare il filo del discorso esattamente nel punto da dove si era interrotto.