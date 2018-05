Semplici: "Ci sono tutti i presupposti per restare alla SPAL"

© foto di Giacomo Falsini

Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, ha parlato a Sky Sport commentando la salvezza ottenuta con la sua squadra: "Siamo veramente contenti, è un momento bellissimo, abbiamo raggiunto un obietto impensabile ad inizio stagione. Ringrazio tutti, proprietà e ragazzi che ci hanno permesso di ottenere questa salvezza. Il mio futuro? Fa piacere essere accostato a panchine importanti, ma ho un contratto anche per l'anno prossimo, ci sono i presupposti per continuare insieme alla SPAL. Dopo i festeggiamenti ci incontreremo per definire il futuro. Ci deve essere comunità di intenti, bisognerà migliorarsi, a partire dall'allenatore, e ci dovrà essere condivisione per allestire una squadra competitiva per centrare con più tranquillità la salvezza".