© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della SPAL, Leonardo Semplici, in conferenza stampa prima della sfida di Parma ha risposto a chi gli chiedeva cosa si portasse di buono dopo la sfida contro la Juventus. "Zero. Abbiamo perso. Sicuramente qualcosa di buono l'abbiamo fatto, ma potevamo e dovevamo fare meglio perché ne avevamo le possibilità. Stiamo lavorando per avere una condizione accettabile e cercheremo di sopperire a certe mancanze. Chi non è al top? Gli ultimi arrivati sicuramente. Ma non abbiamo molto tempo e in alcune circostanze dovremo rischiare qualcosa di più per dare loro minutaggio".