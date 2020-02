© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La sconfitta dell'Olimpico contro la Lazio ha fatto male, malissimo, alla SPAL. Per modalità e peso il ko in casa dei biancocelesti ha messo a serio rischio la panchina di Leonardo Semplici. Il tecnico fiorentino, però, è stato nuovamente confermato. Almeno a tempo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, Semplici si giocherà la sua permanenza a Ferrara nei prossimi due match: il derby contro il Sassuolo di domenica alle 12.30 e il match contro il Lecce in Puglia in programma il sabato successivo.

Qualora le cose non dovessero andare secondo le attese Davide Ballardini e Luigi Di Biagio sono i due nomi da tenere sotto osservazione per la panchina estense.