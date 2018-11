© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Conferenza stampa di Leonardo Semplici, tecnico della SPAL, che si è concentrato anche su Cristiano Ronaldo. "Servirebbero tante cose per arginarlo -riporta LoSpallino-, ma anche gli altri della Juventus sono in grado di fare la differenza. Voglio vedere una SPAL aggressiva, che non faccia giocare con facilità la juventus. Dobbiamo giocare corti, limitando le loro capacità individuali ma soprattutto di squadra, dicendo anche la nostra".