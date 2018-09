Semplici fa 200. Ma la sua Fiorentina gli rovina la festa

Una sconfitta amara per la SPAL, seppur ci possa stare di uscire dal Franchi (soprattutto contro questa Fiorentina) con zero punti. Ed il primo ad esserci rimasto male sarà stato senza dubbio mister Leonardo Semplici. Il tecnico della SPAL, nato e cresciuto a pochi chilometri dall'impianto fiorentino, da sempre tiene particolarmente alla gara di Firenze con i viola. Non certo per una voglia di rivalsa, ci mancherebbe. Ma proprio per far vedere a quelli che un tempo erano anche i suoi tifosi (e molti lo sono tutt'oggi) quanto bene sia cresciuto, lui ed il suo modo di allenare. Un motivo di attenzione in più, per il tecnico, era dato anche dai numeri. Quella di questo pomeriggio, infatti, era la 200esima gara fra i professionisti dalla panchina. Un traguardo importante e prestigioso che testimonia una volta in più la bontà del suo lavoro, non solo alla SPAL. La soddisfazione ovviamente resterà, anche se la volontà era quella di festeggiare questo record in bel altro modo.