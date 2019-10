© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata in casa del Cagliari, il tecnico della Spal, Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "Sapevamo di affrontare una squadra forte con valori e qualità come poi si è dimostrata. Nel primo tempo penso meritassimo un risultato diverso per le occasioni create ma per il carattere e la qualità visti la Spal mi è piaciuta molto. Abbiamo rischiato di perdere in maniera più eclatante e questo non deve accadere ad una squadra come la nostra che ben si è comportata. Abbiamo creato situazioni da palle inattive, nel calcio esistono ma a livello di sviluppo negli ultimi 20 metri non siamo stati così incisivi come in altre volte, il fatto di non aver conquistato punti fuori ci deve far riflettere, è chiaro che dobbiamo migliorare sotto il punto di vista dell'efficacia sotto porta. Petagna? Ha già fatto 3 gol, deve giocare più vicino alla porta, ci stiamo lavorando perché è importante per noi".